Кортеж белых медведей проехал по улицам Тюмени

| Фото: АО "СУЭНКО" | Фото: АО "СУЭНКО"

Кортеж белых медведей проехал по улицам Тюмени 30 ноября. Свой маршрут мама Матильда Потаповна и ее дети Умка, Пломбир и Топтыжка начали с Одесской, 14 — где находится их берлога.

Далее медведей повезли по Пермякова — Широтной — Монтажников — Федюнинского — Пермякова — Широтная — Мельникайте — Федюнинского — Червишевский тракт — Мориса Тореза — Герцена.

1 декабря в 18 часов на Цветном бульваре семья белых медведей СУЭНКО соберет гостей на первом зимнем празднике.

Видео: информационный центр правительства Тюменской области