На трассе Тюмень - Омск сняли ограничения на движение большегрузов

| Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

Ограничения на движение большегрузов на федеральной автодороге Тюмень - Омск сняты. Угроза дорожной безопасности на участке с 246 по 375 км трассы в Ишимском и Абатском районах минимизирована.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, проезжая часть обработана противогололедными материалами, скользкость дорожного покрытия устранена.

Наряды ДПС продолжают контролировать дорожную ситуацию.

Напомним, в 18 часов здесь ввели ограничение из-за неблагоприятных погодных условий.