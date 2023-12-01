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На трассе Тюмень - Омск сняли ограничения на движение большегрузов

Общество, 21:24 30 ноября 2023

Госавтоинспекция по Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

Ограничения на движение большегрузов на федеральной автодороге Тюмень - Омск сняты. Угроза дорожной безопасности на участке с 246 по 375 км трассы в Ишимском и Абатском районах минимизирована.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, проезжая часть обработана противогололедными материалами, скользкость дорожного покрытия устранена.

Наряды ДПС продолжают контролировать дорожную ситуацию.

Напомним, в 18 часов здесь ввели ограничение из-за неблагоприятных погодных условий.

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# ГИБДД Тюменской области , трасса

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