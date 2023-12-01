На трассе Тюмень - Омск сняли ограничения на движение большегрузов
Общество, 21:24 30 ноября 2023
| Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области
Ограничения на движение большегрузов на федеральной автодороге Тюмень - Омск сняты. Угроза дорожной безопасности на участке с 246 по 375 км трассы в Ишимском и Абатском районах минимизирована.
Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, проезжая часть обработана противогололедными материалами, скользкость дорожного покрытия устранена.
Наряды ДПС продолжают контролировать дорожную ситуацию.
Напомним, в 18 часов здесь ввели ограничение из-за неблагоприятных погодных условий.