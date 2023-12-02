60-летней тоболячке со сложным переломом помогли быстро встать на ноги врачи

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Грамотная тактика лечения помогла быстро поставить на ноги 60-летнюю женщину с переломом шейки бедра. В приемное отделение Областной больницы № 3 в Тобольске она поступила после того, как поскользнулась на улице в гололед.

Опасная травма обездвижила пациентку. Ей немедленно требовалось оперативное вмешательство по эндопротезированию тазобедренного сустава. Чтобы не допустить неблагоприятного исхода, травматологи немедленно провели хирургическое лечение и через три часа после поступления пациентки восстановили опороспособность сломанной конечности. Уже на следующий день женщина передвигалась сама, сообщает пресс-служба медучреждения.

Как отмечают медики, подобного рода переломы относят к жизнеугрожающим. Выполнение такой операции в кратчайшие сроки увеличивает продолжительность жизни возрастных пациентов по сравнению с традиционной тактикой лечения. К тому же значительно реже наблюдаются серьезные осложнения.