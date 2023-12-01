Два автобуса среднего класса начнут курсировать со 2 декабря на маршруте из Дербышей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Два автобуса среднего класса начнут курсировать из Дербышей со 2 декабря. Движение маршрута № 21 "Центральный рынок – Андреевская" организовано из города и в город через д. Дербыши по улицам Трактовой, Мира, Парковой, Московской, Лиственной, сообщает администрация Тюмени.

В муниципалитете подчеркнули, что изменятся интервалы движения автобусов по маршруту № 21 изменятся. Актуальное расписание здесь. Его также можно узнать по телефону информационно-справочной службы МКУ "Тюменьгортранс" 8-800-250-07-22.

Изменение принято с учетом обращений жителей д. Дербыши.

Информационные таблички на остановочных пунктах со схемой следования автобусов заменят в ближайшее время.