Два автобуса среднего класса начнут курсировать со 2 декабря на маршруте из Дербышей
Два автобуса среднего класса начнут курсировать из Дербышей со 2 декабря. Движение маршрута № 21 "Центральный рынок – Андреевская" организовано из города и в город через д. Дербыши по улицам Трактовой, Мира, Парковой, Московской, Лиственной, сообщает администрация Тюмени.
В муниципалитете подчеркнули, что изменятся интервалы движения автобусов по маршруту № 21 изменятся. Актуальное расписание здесь. Его также можно узнать по телефону информационно-справочной службы МКУ "Тюменьгортранс" 8-800-250-07-22.
Изменение принято с учетом обращений жителей д. Дербыши.
Информационные таблички на остановочных пунктах со схемой следования автобусов заменят в ближайшее время.