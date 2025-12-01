  • 13 декабря 202513.12.2025суббота
Русский стиль и СССР: тюменский дизайнер рассказала о новогодних трендах

Общество, 16:21 13 декабря 2025

ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: ИА "Тюменская линия" (архив)

Русский стиль в декоре интерьера и елка, наряженная в советской тематике, – снова в моде. Об этом говорит основатель студии дизайна интерьеров “Тектоника“, дизайнер Вероника Тарануха.

13 декабря она провела встречу “Современная магия декора” в информационном центре “Речной порт”. Дизайнер рассказала собравшимся, как украсить дом к Новому году.

По словам Вероники Таранухи, возвращается интерес к стеклянным игрушкам. Стеклодувные мастерские сейчас активно выпускают новые изделия такого плана, заверила дизайнер. При этом Вероника напоминает, что в моде минимализм, и хорошо будет смотреться елка, украшенная несколькими шарами или эксклюзивными авторскими игрушками. Также в тренде – банты: они могут быть и большими, так и маленькими. В качестве интересной фишки можно рассмотреть украшение вуалью.

В украшении дома подойдут гирлянды “Роса”, которые смотрятся как искры. И к ним можно добавить вуаль, несколько авторских керамических игрушек. Еще одна тенденция – светодиодные свечи, которые закрепляют прямо на ветках елки.

Что касается самих новогодних деревьев, то популярными становятся настоящие. Можно ограничиться ветками нобилиса в вазе.

“Мы очень много вдохновляемся иностранными интерьерами и русской культурой. Мы знаем, как украшают дома, например, в Америке и Англии, и видим, насколько сильно русская культура проникла в декорирование квартиры. Можно использовать русскую керамику. Сегодня наши керамисты производят интересные елочные игрушки, в том числе много свечей, например, в виде берез. На столах в качестве украшения можно положить дорожки с вышивкой. Выигрышно смотрится сочетание глянцевого и матового: можно добавить на столы атласные скатерти”, – поделилась Вероника Тарануха.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин

# дизайнеры , новогоднее оформление , Новый год , праздник

﻿
