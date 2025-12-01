  • 13 декабря 202513.12.2025суббота
В Тюменской области среди автомобилистов проходит акция "За безопасность"

Общество, 16:37 13 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Участникам дорожного движения в Тюменской области в преддверии новогодних каникул вручат более 30 тыс. карманных календарей с призывами к соблюдению правил дорожного движения в ходе социальной кампании "За безопасность!". В акциях примут участие сотрудники Госавтоинспекции, общественность, Дед Мороз и Снегурочка.

"Призыв о снижении скорости направлен к водителям, следующим по региональным и федеральным автодорогам. В населенных пунктах автомобилистам рекомендуют пропускать пешеходов на "зебрах", а пешеходам обязательно убедиться в безопасности перед переходом улицы и использовать световозвращающие приспособления, делающие людей заметными для водителей в темное время суток", - рассказали в Госавтоинспекции Тюменской области.

Активную разъяснительную работу с участниками движения неслучайно проводят перед новогодними праздниками, так как в декабре 2024 года и начале января 2025 года произошел всплеск дорожной аварийности, в том числе с погибшими людьми.

В Тюменской области в 2025 году произошло 2 тыс. 575 ДТП, в них погибли 162 человека, 3 тыс. 367 человек ранены, при этом зафиксировано небольшое снижение аварийности, по сравнению с минувшим годом.

# ГАИ

