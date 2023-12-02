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Автопарк скорых обновили в селе Байкалово Тобольского района

Общество, 16:35 02 декабря 2023

пресс-служба администрации Тобольского района | Фото: пресс-служба администрации Тобольского района

Новые автомобили скорой помощи поступили в амбулатории д. Овсянникова и с. Байкалово Тобольского района. Они оборудованы аппаратом ЭКГ, который оперативно может передать данные по беспроводной сети, дефибрилятором, аппаратом ИВЛ и другими инструментами для оказания экстренной помощи.

Накануне автомобиль торжественно передали бригаде байкаловской скорой медицинской помощи. Бригада оказывает помощь взрослым и детям в населенных пунктах, расположенных в радиусе более 100 км, в том числе, труднодоступных деревнях Заболотья — Чебурге и Тахтагуле.

Общая численность населения на участке байкаловской скорой помощи — 3 тыс. 775 человек, сообщает пресс-служба администрации Тобольского района.

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