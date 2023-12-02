Поучаствовать в онлайн-акции ко Дню неизвестного солдата предлагают тюменцам

| Фото: Областной поисковый центр имени Артура Ольховского | Фото: Областной поисковый центр имени Артура Ольховского

Акцию "Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен" ко Дню неизвестного солдата запускает Областной поисковый центр имени Артура Ольховского.

3 декабря пользователям социальных сетей предлагается разместить на своих страницах аватар с символом даты или опубликовать запись на стене с упоминанием хэштега #ДеньНеизвестногоСолдата.

"Поделитесь историей даты, чтобы увековечить память и бессмертный подвиг погибших в боевых действиях российских и советских воинов, чьи имена остались неизвестными", — пишут тюменские поисковики.

Именно 3 декабря 1966 года, в ознаменовании 25-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск под Москвой, прах неизвестного солдата из братской могилы советских воинов на 41-м километре Ленинградского шоссе был перенесен и торжественно захоронен у стены Московского Кремля в Александровском саду.