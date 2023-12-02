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Межвузовский кампус в Тюмени поможет в развитии международных отношений

Общество, 15:03 02 декабря 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Межвузовский кампус в Тюмени может сыграть существенную роль в развитии международных отношений и углубленного взаимодействия с компаниями. Такое мнение высказал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев на Тюменском экспортном форуме.

"Кампус станет важной составляющей еще более углубленного взаимодействия с предприятиями и позволит сформировать единую среду. Уверен, вскоре тюменские компании, которые будут частью кампуса и начнут принимать непосредственное участие в подготовке кадров, станут отраслевыми лидерами, в том числе и в развитии экспортных отношений", — отметил он.

Андрей Пантелеев подчеркнул, что в Тюменскую область приезжают получать знания иностранные студенты, которые возвращаются с этими знаниями и технологиями в свои страны. Это можно считать хорошим экспортом. В тюменских вузах сейчас обучается большое количество студентов с китайской стороны, есть студенты с африканского континента. Регион заинтересован в том, чтобы наращивать сотрудничество не только со странами СНГ, но и приобретать партнеров из новых стран, приводит слова Пантелеева ТАСС.

Проект по созданию кампусов является частью национального проекта "Наука и университеты", реализуемого Минобрнауки России. Строительство кампуса в Тюмени планируется начать в 2025 году.

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