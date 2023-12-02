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Тюменцев предупреждают об ухудшении погоды

Общество, 13:01 02 декабря 2023

Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия"

Ухудшение погодных условий ожидается в Тюмени и на юге Тюменской области в конце дня, 2 декабря, с сохранением на сутки, 3 декабря. Об этом сообщает ГУ МЧС по Тюменской области.

Возможны сильный снег, метель, порывы ветра до 20 м/с, на дорогах снежные заносы, гололедица.

Тюменцев призывают быть внимательными и осторожными, а в случае возникновения экстренных ситуаций звонить по единому телефону 112.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , ухудшение погоды

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