Тюменцев предупреждают об ухудшении погоды

| Фото: Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия"

Ухудшение погодных условий ожидается в Тюмени и на юге Тюменской области в конце дня, 2 декабря, с сохранением на сутки, 3 декабря. Об этом сообщает ГУ МЧС по Тюменской области.

Возможны сильный снег, метель, порывы ветра до 20 м/с, на дорогах снежные заносы, гололедица.

Тюменцев призывают быть внимательными и осторожными, а в случае возникновения экстренных ситуаций звонить по единому телефону 112.