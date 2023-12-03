Врачи тюменской ОКБ № 1 спасли трехлетнего малыша со шлаком в легких

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Трехлетнего малыша, который пострадал во время обрушения постройки, спасли врачи ОКБ № 1 Тюмени. Легкие ребенка были забиты шлаком. Первой на месте оказалась бригада ишимского Центра медицины катастроф. Медики оперативно доставили пострадавшего в областную больницу № 4.

"Ребенок находился без сознания, в жизнеугрожающем состоянии. На базе Ишимской областной больницы мы выполнили ригидную бронхоскопию и удалили фрагменты шлака, которыми были забиты бронхи у ребенка. После чего стало возможным его транспортировать в Тюмень", - рассказал врач - эндоскопист ТЦМК Артем Алимов.

Малыша перевезли в ОКБ№1 , где уже через несколько часов он начал получать инновационную терапию в палате реанимации торакального отделения. Врачи провели несколько сеансов интрапульмональной перкуссионной вентиляции легких.

"Это очень эффективный метод восстановления проходимости самых дальних отделов дыхательных путей от мелких частей строительной пыли, что быстро позволило очистить лёгкие и не допустить развития тяжёлой пневмонии", - пояснила лечащий врач, торакальный хирург ОКБ №1 Наталья Машкина.

Только после этого ребенок задышал самостоятельно. А уже через несколько дней положительную динамику подтвердило исследование на компьютерном томографе. На сегодняшний день состояние маленького пациента оценивается как удовлетворительное, сообщает пресс-служба ОКБ № 1.