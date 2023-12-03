Тюменские поисковики передали медальон красноармейца его родственникам из Мариуполя

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Тюменские поисковики передали медальон красноармейца его родственникам из Мариуполя. Останки солдата были найдены во время экспедиции "Вахта памяти" летом 2023 года в Тверской области бойцами отряда "Кречет" из Тюмени, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Экспертиза подтвердила, что обнаружен Кирилл Григорьевич Мосин, 1916 года рождения, уроженец Сталинской области, города Мариуполя. Спецпредставитель губернатора по вопросам СВО Николай Савченко встретился с внучатой племянницей красноармейца Татьяной Витмаер и передал ей медальон.

“По личной просьбе руководителя отряда “Кречет” передаем родным медальон и записку, личные вещи, а также немного земли с места обнаружения красноармейца”, - отметил Николай Савченко.

Сегодня, в День Неизвестного Солдата, губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал, что благодаря тюменским поисковикам найдены и подготовлены к погребению более 11 тысяч останков солдат и офицеров, из неизвестности возвращены имена около 600 бойцов.