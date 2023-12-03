Имена павших героев узнают жители Тюменской области, благодаря поисковикам

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Вечный огонь у Могилы Неизвестного Солдата стал символом мужества, героизма и отваги защитников Отечества, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. А также символом сохранения на века памяти о них.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем обращении к жителям региона в День Неизвестного Солдата.

По словам губернатора, десятилетия прошли после Великой Победы, но до сих пор неизвестна судьба многих воинов. Благодаря усилиям настоящих энтузиастов, участников поисковых отрядов мы узнаем имена павших героев.

Тюменские поисковики каждый год работают на территориях, где сибиряки участвовали в кровопролитных сражениях. Они подготовили к погребению более 11 тысяч останков солдат и офицеров, вернули из неизвестности имена около 600 бойцов. Наша задача свято хранить память о героическом поколении победителей и продолжить эстафету беззаветного служения России.

"Вечная память погибшим в боях за Родину. Вечная слава ветеранам войны и труженикам тыла! Желаю всем жителям региона здоровья и счастья, мира и добра", - сказал Александр Моор.