Пяти тысячам детей Тюменской области помогли эксперты мобильного соцбюро

| Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Эксперты мобильного социального бюро помогли пяти тысячам детей из Тюменской области за семь лет. Служба работает на базе Тюменского регионального социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Семья". В нее входят психологи, логопеды, инспекторы по охране детства, специалисты по социальной работе, воспитатели, сообщает учреждение.

Специалисты бюро выезжают в муниципальные образования Тюменской области, где проводят индивидуальные и групповые занятия. Они также консультируют родителей и детей по решению психологических и юридических проблем, по воспитанию, советуют, как можно организовать полезный совместный досуг.

По оценке центра "Семья" такой формат работы повышает доступность социальной помощи и поддержки семьям и детям, живущим в удаленных территориях. Проект реализуется в рамках комплекса мер Тюменской области "Формула безопасного детства", на средства гранта от Фонда поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.