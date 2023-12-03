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Пяти тысячам детей Тюменской области  помогли эксперты мобильного соцбюро

Общество, 17:38 03 декабря 2023

управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Эксперты мобильного социального бюро помогли пяти тысячам детей из Тюменской области за семь лет. Служба работает на базе Тюменского регионального социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Семья". В нее входят психологи, логопеды, инспекторы по охране детства, специалисты по социальной работе, воспитатели, сообщает учреждение.

Специалисты бюро выезжают в муниципальные образования Тюменской области, где проводят индивидуальные и групповые занятия. Они также консультируют родителей и детей по решению психологических и юридических проблем, по воспитанию, советуют, как можно организовать полезный совместный досуг.

По оценке центра "Семья" такой формат работы повышает доступность социальной помощи и поддержки семьям и детям, живущим в удаленных территориях. Проект реализуется в рамках комплекса мер Тюменской области "Формула безопасного детства", на средства гранта от Фонда поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

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# гранты , семьи , социальная поддержка

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