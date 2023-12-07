В Тюмени расселили 56 тысяч "квадратов" за два года
56 тыс. кв. метров составила общая площадь расселения аварийного жилья за два года в Тюмени. Снесен 181 многоквартирный дом. 3 тыс. 329 жильцов получили новое жилье.
Об этом депутатам Тюменской областной думы рассказал глава города Руслан Кухарук. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда ведется в рамках реализации нацпроекта "Жильё и городская среда", региональных и муниципальных программ по переселению.
"Высокие темпы строительства - более миллиона квадратных метров в год - делают Тюмень одним из лидеров рейтинга российских городов по вводу жилья. В расчёте на каждого жителя этот показатель превышает средний по России в два раза: Тюмень – 1,4 квадратных метра, Россия – 0,7", - сказал он.
Способствует этому в том числе реализация механизма КРТ. В Тюмени действует 17 договоров с общей площадью освоения 268 га, где предусмотрено расселение и снос 132 аварийных многоквартирных домов.