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В Тюмени расселили 56 тысяч "квадратов" за два года

Экономика, 17:23 06 декабря 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

56 тыс. кв. метров составила общая площадь расселения аварийного жилья за два года в Тюмени. Снесен 181 многоквартирный дом. 3 тыс. 329 жильцов получили новое жилье.

Об этом депутатам Тюменской областной думы рассказал глава города Руслан Кухарук. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда ведется в рамках реализации нацпроекта "Жильё и городская среда", региональных и муниципальных программ по переселению.

"Высокие темпы строительства - более миллиона квадратных метров в год - делают Тюмень одним из лидеров рейтинга российских городов по вводу жилья. В расчёте на каждого жителя этот показатель превышает средний по России в два раза: Тюмень – 1,4 квадратных метра, Россия – 0,7", - сказал он.

Способствует этому в том числе реализация механизма КРТ. В Тюмени действует 17 договоров с общей площадью освоения 268 га, где предусмотрено расселение и снос 132 аварийных многоквартирных домов.

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# ветхое и аварийное жилье , КРТ , переселение граждан

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