В Тюмени расселили 56 тысяч "квадратов" за два года

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

56 тыс. кв. метров составила общая площадь расселения аварийного жилья за два года в Тюмени. Снесен 181 многоквартирный дом. 3 тыс. 329 жильцов получили новое жилье.

Об этом депутатам Тюменской областной думы рассказал глава города Руслан Кухарук. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда ведется в рамках реализации нацпроекта "Жильё и городская среда", региональных и муниципальных программ по переселению.

"Высокие темпы строительства - более миллиона квадратных метров в год - делают Тюмень одним из лидеров рейтинга российских городов по вводу жилья. В расчёте на каждого жителя этот показатель превышает средний по России в два раза: Тюмень – 1,4 квадратных метра, Россия – 0,7", - сказал он.

Способствует этому в том числе реализация механизма КРТ. В Тюмени действует 17 договоров с общей площадью освоения 268 га, где предусмотрено расселение и снос 132 аварийных многоквартирных домов.