Перспективы развития креативных индустрий обсудили в Тюменской области

| Фото: Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора

Перспективы развития креативных индустрий обсудили с ведущим федеральным экспертом – профессором Высшей школы экономики Татьяной Абанкиной на "Губернаторских чтениях" 6 декабря.

Татьяна Всеволодовна возглавляет Центр креативной экономики и является научным руководителем Института развития креативных индустрий.

"Благодарен ей за высокую оценку потенциала и уровня развития этого сегмента экономики в нашем регионе, а также за рекомендации, высказанные в ходе дискуссии. Считаю, что мы еще только в начале пути", - написал в своем Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

| Фото: Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора

По его словам, в понятии "креативные индустрии" одинаково важны оба слова. Об индустрии можно вести речь, когда креативный продукт монетизируется, пользуется спросом не только у бюджета, но и на рынке, считает глава региона. Главная цель любой индустрии сегодня – создание новых рабочих мест с достойной оплатой труда. "Способны ли творчески мыслящие тюменцы справиться с такой задачей? Уверен, что да. А мы, конечно же, поможем", - резюмировал он.