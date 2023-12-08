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Детская игровая комната появилась в тюменской поликлинике

Общество, 17:23 07 декабря 2023

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Новая игровая зона для детей появилась в филиале поликлиники №8 на ул. Дружбы в Тюмени. Оформить стены помогли сами дети. Их рисунками на тему "Тюмень – город будущего" вдохновлялся художник, разработавший и воплотивший в красках дизайн игровой комнаты, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

"Дети с интересом рассматривают картинки, играют с бизибордами. А родители рады возможности переключить их внимание. Мы слышали много положительных отзывов даже от тех пациентов, которые пробыли в игровой совсем недолго. Это – самое главное", - сказала начальник отдела развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения департамента здравоохранения Тюменской области Елена Дедюкина.

Игровая комната украшена красочными картинками, также есть бизиборды, развивающие мелкую моторику и логическое мышление. Их не просто можно, но и нужно трогать руками, тянуть, крутить, дергать и нажимать. За этим занятием малыши даже не заметят, как пролетит время до приема врача.

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# детская комната , поликлиники

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