200 тысяч рублей смогут выиграть студенческие команды в Кубке КВН

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Кубок студенческих команд КВН "Юмор на Туре" пройдет во Дворце культуры "Нефтяник" в Тюмени 12 декабря. Студенческие команды со всей России будут бороться за призовой фонд в размере 200 тыс. рублей. От ТюмГУ выступят девять команд студентов институтов, школ и филиалов, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

"Традиционно с 2014 года в декабре ТюмГУ проводит Всероссийский кубок КВН. Ежегодно к нам присоединяются наши друзья, партнеры и выпускники в качестве членов жюри. Популярные участники команд высшей лиги — наши ведущие, редакторы и хедлайнеры. На сцене ДК "Нефтяник" мы как всегда ждем лучшие студенческие команды вузов России, а в зале — истинных ценителей планеты КВН", - сказал начальник управления молодежной политики ТюмГУ Денис Степанчук.

Зрители мероприятия смогут поддержать Фонд целевого капитала Тюменского государственного университета. Все подробности доступны по ссылке.

Ведущим на мероприятии станет чемпион Высшей лиги МС КВН в составе команды "Имени меня", резидент Comedy Club Алексей Шальнов. Гости игры — Высшая лига МС КВН "Джентльмены удачи".