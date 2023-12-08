Тюменские старшеклассники разработают стратегию развития Арктики

| Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Интерактивную программу "Полярная лихорадка: сценарии развития Арктики" проведет для старшеклассников Институт государства и права ТюмГУ 9 декабря. Она пройдет в рамках проекта по профессиональному нетворкингу для школьников 8-11 классов "Академические уикенды", сообщает управление стратегических коммуникаций Тюменского госуниверситета.

Участников ждут TedTalk с профессором кафедры ГМУ Еленой Гладун, которая расскажет о своей профессии и познакомит с исследованиями в сфере развития Арктики, а также мульти-игра "Сценарии развития Арктики".

Возможно участие в событии онлайн. Для этого нужно скачать Skype и подключиться по ссылке.

Участники академических уикэндов смогут заработать бонусы, которые обменяют на дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в ТюмГУ на профильные направления или на мерч от вуза.

Отметим, что "Академические уикенды" помогает старшеклассникам понять особенности юридической профессии в современном мире, а также познакомиться со студентами, преподавателями и выпускниками, достигшими высоких профессиональных успехов.