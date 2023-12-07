Тюменские экономисты определили зависимость цены на углерод от стоимости энергоносителей

| Фото: sochisirius.ru (архив) | Фото: sochisirius.ru (архив)

Экономисты и математики Тюмени и Санкт-Петербурга определили зависимость цены на углерод от стоимости энергоносителей. По их данным, углерод не зависит от цен на энергоносители, особенно на нефть, а цена на газ не является статистически значимой, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Плата за выбросы углерода – важный стимул для сокращения выбросов парниковых газов. Ученые заметили, что в период с января 2010 года по сентябрь 2022 года динамика цен на углерод существенно изменилась. Достигнув переломного момента в 2020 году, он демонстрирует устойчивую тенденцию к росту. Резкий и устойчивый рост цен на CO2 после точки перелома ставит вопрос о его решающих факторах.

Почитать статью "Установление цен на выбросы углерода в современных глобальных институциональных изменениях" ученых Людмилы Решетниковой, Натальи Болдыревой, Антона Девяткова, Жанны Писаренко и Данилы Овечкина можно в журнале Sustainability. Результаты этого исследования могут быть полезны политикам и практикам при формировании национального регулирования выбросов углерода.