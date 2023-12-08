Почти 40 новых вертолетных рейсов организуют в Заболотье в 2024 году

| Фото: ГУС ТО | Фото: ГУС ТО

38 дополнительных вертолетных рейсов будет направлено в Заболотье в 2024 году. Об этом сообщает Главное управление строительства Тюменской области. Запланировано увеличение рейсов в труднодоступные населенные пункты с 253 до 291.

Также в регулярный маршрут Тобольск — Вагай — Осиновская — Вершинская — Вагай — Тобольск включена посадка в д. Малый Уват. В 2022 году в сеть маршрутов включены деревни Вармахли и Топкинская Тобольского района.

"Сеть и расписание рейсов формируется по принципу оптимального соотношения затрат на перевозки и максимального охвата населения труднодоступной местности. Работа ведется во взаимодействии с главами сельских поселений, бюджет субсидирует 98 % стоимости перелета", - рассказал начальник управления транспорта и дорожного хозяйства ГУС ТО Александр Исаков.

Напомним, решением губернатора Тюменской области с 2022 года полеты осуществляются на вертолетах Ми-8АМТ/МТВ, которые пришли на замену самолетам АН-2.

Вертолётные перевозки гораздо надежнее и меньше зависят от погодных условий. К тому же вместимость вертолета больше на 10 пассажиров.