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В Увате ледовую переправу открыли для автомобилей до трех тонн

Общество, 17:45 07 декабря 2023

скриншот видео администрации Уватского района | Фото: скриншот видео администрации Уватского района

Автомобильное движение запустили по ледовой переправе в Увате. Вес легковых машин не должен превышать трех тонн. Комиссия провела обследование объекта, сообщил глава Уватского района Вячеслав Елизаров.

Как и прежде, для автотранспорта сделали две полосы и отдельную зону для пешеходов. Ее отгородили светоотражающими разделительными вехами. Кроме того, установили пункты обогрева, есть инвентарь для помощи утопающему.

Как уточнил заместитель директора ДРСУ-6 ТОДЭП Петр Демидюк, толщина льда на переправе составляет 37 см. Этого достаточно для автомобильного движения. Наращивание пропускной способности переправы продолжатся пока ее грузоподъемность не составит 40 тонн.

Напомним, в 2022 году ледовую переправу открыли 25 ноября.

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# ледовая переправа , Уватский район

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