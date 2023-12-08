Тюменская область остается одним из востребованных направлений отдыха в новогодние каникулы

| Фото: Telegram-канал главы Тобольска Максима Афанасьева | Фото: Telegram-канал главы Тобольска Максима Афанасьева

Тюменская область остается в числе самых востребованных направлений отдыха на Новый год и январские каникулы. В компании "Алеан", по данным РСТ, наряду с традиционно популярными местами отдыха, такими как Краснодарский край (35 % от всех новогодних бронирований), Кавминводы (11 %), Подмосковье (7 %), Москва (4 %), люди в равной степени интересуются Санкт-Петербургом, Крымом и Тюменской областью – по 2 %. Спросом также пользуются туры по Золотому кольцу, в Казань, Калининград, на Алтай, Байкал, в Карелию, в Мурманскую область и Великий Устюг в Вологодской области.

В последнюю неделю продажи туров по России, по словам PR-директора Ирины Романовой, значительно оживились. "В сравнении с прошлым годом топ самых популярных направлений практически не изменился. Прежде всего, это Сочи, на него приходится 26 процентов всех новогодних бронирований. В то же время видим существенный прирост по Москве, которая опередила Крым и Тюменскую область, - подчеркнула она. – Кроме того, туристы стали активнее спрашивать прежде нетипичные для новогодних каникул Дагестан, Адыгею и Сахалин".

По данным областного Агентства туризма, в новогодние праздники 2023 года Тюменская область приняла более 200 тыс. туристов. Большую часть этого туристического потока составили жители соседних регионов: Свердловская, Курганская, Челябинская области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Пермский край. В топ-10 регионов попадают и Москва с Московской областью. Их присутствие в рейтинге субъектов Российской Федерации, откуда в Тюменскую область приезжает больше отдыхающих, с каждым годом увеличивается, в том числе за счет узнаваемости бренда региона. 80 тыс. гостей от общего количества посетили горячие источники, термальные комплексы.

Относительно прошлого года новогодние цены по внутренним направлениям выросли в пределах 10-20 %. Сейчас стоимость праздничных туров в Москву колеблется от 23,7 до 64,6 тыс. рублей, в Санкт-Петербург – от 20,6 до 73,2 тыс. рублей. Отдохнуть в Анапе и Геленджике в среднем обойдется от 30 до 93 тыс., в Красной Поляне – от 68 до 165 тыс. рублей. Относительно бюджетной будет встреча Нового года в Абхазии, стоимость тура составит от 12,5 до 30 тыс. рублей на человека.