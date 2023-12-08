Три населенных пункта Заводоуковского округа вошли рейтинг голосования по подключению к интернету

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Три населенных пункта Заводоуковского округа вошли в российский рейтинг голосования по подключению к интернету. Наибольшую поддержку получило его появление в деревне Щучье. Свои голоса отдали 739 земляков.

"За подключение малых населенных пунктов к мобильной связи и интернету в 2024 году проводилось голосование на сайте Госуслуги. Отмечу, население округа приняло очень активное участие в нем. Были направлены подписи и на бумажном носителе. Сегодня мы видим итоги голосования по 20 населенным пунктам России. И в их числе наши деревни Щучье, Нижнеингал и поселок Лесной. Они вошли в рейтинг", - рассказала Светлана Касенова.

Она также отметила, что окончательные итоги голосования будут опубликованы 18 декабря. Тогда станет известно в каких малых населенных пунктах уже в следующем году появятся интернет и мобильная связь.

Всего в Тюменской области в голосовании участвовали 9 тыс. 793 человека.

Оксана Корнеенкова