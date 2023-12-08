Тюменцы могут оценить работу бригад скорой помощи с помощью анкеты

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

16 тыс. памяток раздадут медики и члены общественного совета жителям Тюмени и Тюменского района. В них – краткие инструкции: когда вызывать скорую помощь и что сообщать диспетчеру. Это необходимо, чтобы бригады скорых могли получить обратную связь от пациентов, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

По обратной связи от пациентов и вызывающих – два блока. Первый – анонимный опрос по QR коду для оценки доброжелательности и вежливости работников скорой и качества оказанной помощи, второй – указаны основные каналы и способы для передачи отзывов и предложений.

"За две недели поступило восемь анкет. Чаще тюменцы хвалят медиков за скорость и оперативность, чуткость и внимание, квалифицированную помощь и спасение жизни. Пока рано делать выводы, но уже сейчас мы проводим лекции по профессиональному выгоранию и выстраиванию диалога, при котором пациент чувствовал бы участие, заинтересованность медицинского работника", – сказал заместитель главного врача по организационно-методической работе скорой медицинской помощи Дмитрий Цырятьев.

Тюменцы могут присоединиться к анкетированию на официальном сайте скорой медицинской помощи. Познакомиться с памяткой можно по ссылке.