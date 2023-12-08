В Тюменской филармонии исполнили созданную нейросетью пьесу

| Фото: vk.com/tyumenphilharmonic | Фото: vk.com/tyumenphilharmonic

Концерт "Лаборатория ритма 3" ансамбля ударных инструментов Моkа project прошел в Тюменской филармонии 7 декабря. Гости услышали пьесу, созданную нейросетью, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Об этом направлении в музыке рассказал слушателям художник-исследователь, саунд-дизайнер из Санкт-Петербурга, выпускник Political Science and World Politics ВШЭ Наиль Гайнулов. Он занимается звуковым исследованием постгуманизма и политики идентичности.

Из лекции тюменцы узнали, что генеративная музыка – это не такой уж и новый метод сочинения. Например, мельница, та самая, с жерновами, тоже генерирует звук. Основой музыки может стать шум реки или водопада. Наиль также поделился информацией об использовании генеративного метода композиторами Моцартом, Шенбергом, Кейджи. Затем показал, как с помощью нейросети делать искусство.

| Фото: vk.com/tyumenphilharmonic | Фото: vk.com/tyumenphilharmonic

В программу Моkа project вошли сочинения от детских песенок до сложнейшего концерта для литавр. Дуэт в составе Александры и Михаила Топалиди исполнил пьесу "As one".

Концерт "Лаборатория ритма 3" прошел в рамках развития креативных индустрий.