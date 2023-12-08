В Москве пройдет форум содействия специальной военной операции "Плечом к плечу"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Форум содействия специальной военной операции "Плечом к плечу" состоится в Москве 13 января. Об этом в ходе лекции студентам Тюменского государственного университета рассказал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Масштабное мероприятие соберёт более 2000 участников. Организаторами форума выступили общественная волонтёрская организация "Рокот-Центр 33", благотворительный фонд "Плечом к плечу", ЛДПР.

"13 января будущего года мы проведём большое мероприятие в Москве под девизом "Плечом к плечу". Оно соберёт всех производителей БПЛА, волонтёров, добровольцев, которые самоотверженно работают для приближения Победы. Сегодня ЛДПР становится центром объединения неравнодушных людей. Призываю всех присоединиться! Ваши идеи, ваши проблемы, ваши предложения, которые могли бы помочь фронту и стране, – всё принимается. Сегодня это, действительно, главное", - заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

В рамках форума будет организована работа дискуссионных площадок для обмена опытом, общения с участниками СВО, встреч с меценатами, заключения партнёрских соглашений для поддержки участников СВО.

"Форум соединит актуальные гражданские инициативы, которые уже получили подтверждение на фронте. Их результативность объединится с меценатами, которые представляют фонд "Плечом к плечу". Военнослужащие увидят актуальные разработки, они расширят свою компетенцию. Ключевая задача форума – вытащить реальных производителей, у которых реально актуально на данный момент it-решения. И получается, что мы этим форумом ускоряем процесс масштабирования актуальных решений и доведения этих решений до военнослужащих", - отметил руководитель волонтерской организации "Рокот-Центр 33" Всеволод Грязнов.

На мероприятии пройдёт масштабная выставка военной амуниции и актуальных IT-решений. В более ста павильонах волонтёры представят гостям разработки дронов, БПЛА, военное снаряжение собственного производства, швейную продукцию, пищевые наборы быстрого приготовления.

"Сегодня цель номер один – наша скорейшая Победа. СВО – это операция, которая уничтожает последний на планете нацистский режим, где ставят эксперименты на людях, где убивают детей, втягивают в чёрную трансплантологию. Сегодня, помогая СВО, помогаешь себе. У каждого из нас есть знакомые, родственники, кто ушёл добровольцем. ЛДПР сегодня помогает десяткам бригад обмундированием, беспилотниками, всем, чего не хватает на фронте. Мы объединили тысячи швейбатов, героических женщин, которые заботятся, чтобы солдатам за ленточкой было тепло", - отметил Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Участниками форума станут волонтёрские организации и движения, оказывающие помощь СВО, добровольцы, участники СВО, военкоры, меценаты, взявшие шефство над боевыми подразделениями, депутаты, сенаторы, представители органов власти.

На форуме обсудят вопросы подготовки совместных предложений для совершенствования законодательства в интересах укрепления обороноспособности и национальной безопасности государства, а также развития волонтёрского движения, формирования перечня мероприятий, проектов, направленных на поддержку СВО. Кроме того, пройдут стратегические сессии и мастер-классы, а также состоится запуск проекта "Топливная карта волонтёра".

Участие в форуме бесплатное.