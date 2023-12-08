Участники "Сибирских каникул" в Москве борются за туры в Тюменскую область

| Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области | Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области

За главный приз – туры "В Сибирь по своей воле" и "Романовы в Сибири" на двоих – борются участники традиционной акции "Новогоднее такси Visit Tyumen", которая стартовала в парке "Зарядье" в Москве 8 декабря.

Участникам акции "Новогоднее такси VisitTyumen" предстоит прокатиться по центру Москвы в одном из двух брендированных автомобилей и выполнять задания ведущего, связанные с туристической сферой Тюменской области. В поездке жителям столицы начисляются баллы, которые они могут обменять на брендированные подарки – свитшоты, термокружки, термосы, футболки, полотенца, бутылочки для воды, шоперы, платки, варежки, сибирскую косметику и многое другое.

Праздничная программа на уличном стенде Тюменской области началась в полдень. Здесь по 10 декабря с 12 до 20 часов по московскому времени посетителей парка "Зарядье" ждут конкурсы, детская анимационная программа, интерактивы с Дедом Морозом и сказочными персонажами.

"Для жителей и гостей Москвы разворачиваем "Сибирские каникулы". Это уже традиционный проект. В прошлом году мы впервые присутствовали в самом центре столицы. Сегодня повторяем эту историю. Запланированы интерактивные программы. Будем активно консультировать и рассказывать про отдых в Тюменской области на предстоящие зимние праздники", – рассказала директор регионального департамента потребительского рынка и туризма Мария Трофимова.

В рамках "Сибирских каникул" жители столицы могут прогуляться в компании с одной из тюменских купчих. Среди них Аполлинария Шешукова, Александра Даудель, Мальвина Зеневич и Альмира Ханум. Они расскажут истории, связанные с Тюменью.

Одной из первых тур выиграла жительница Подмосковья Валентина Бабкина. В парк "Зарядье" она пришла с подругой Надеждой, которая около десяти лет живет в Тюмени. В Тюменскую область победительница хочет отправиться на Рождество. О регионе Валентина знает, что когда-то на его территории было море, а теперь есть термальные источники. Удивляет же женщину то, что в Тюменской области делают уху с "нефтью".

Руководитель Агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрий Пухов советует жителям Москвы, приезжающим в Тюмень, обойти все рестораны, которые продвигают идею сибирской гастрономии. Нужно посетить несколько термальных комплексов, чтобы получить максимальный заряд энергии.

"Обязательно нужно прокатиться по нашим пригородным локациям, например, побывать в "Деревне ездовых собак". Потом надо приехать в Тобольск, разместиться на горнолыжном курорте "Алемасова", где есть прекрасные гостиница и ресторан. После советую посетить достопримечательности и музеи, отправится в туркомплекс "Абалак", погрузиться там в зимнюю сказку. Если останется время, нужно заехать в Ялуторовский острог", – сказал Дмитрий Пухов.

Инна Пахомова