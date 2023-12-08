Якушев и Моор встретились со Слуцким в Тюмени

| Фото: с официального сайта полпреда президента РФ | Фото: с официального сайта полпреда президента РФ

Полпред президента РФ в УФО Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор встретились руководителем фракции ЛДПР в Государственной Думе России Леонидом Слуцким в Тюмени.

Полпред главы государства и губернатор проинформировали Леонида Слуцкого о стабильной социально-экономической ситуации в УФО и Тюменской области.

"Что касается политической обстановки в целом, то она достаточно спокойная. Представители ЛДПР в региональных парламентах и муниципальных думах активно участвуют в повседневной работе и решении проблемных вопросов в интересах жителей. Все мы находимся в позитивном диалоге", – акцентировал Владимир Якушев.

Полпред также отметил, что регионы УФО сформировали бюджеты на 2024 год, причем на уровне, не уступающем году. Подросла расходная составляющая - на это есть объективные причины, в том числе рост ключевой ставки. Что касается социальных обязательств, то все регионы их исполняют в полном объеме. Это же относится и к реализации национальных проектов.

Тюменская область входит в число регионов-лидеров по многим показателям экономического и социального развития, отметил в своем выступлении Александр Моор.

"За последние пять лет общий объем инвестиций в региональную экономику превысил полтора триллиона рублей. В прошлом году этот показатель вырос в полтора раза и составил рекордные для Тюменской области 357,8 миллиарда рублей. При этом наибольший объем инвестиций направлен в производственный сектор", – подчеркнул губернатор.

Владимир Якушев, Александр Моор и Леонид Слуцкий обсудили вопросы, связанные с поддержкой участников специальной военной операции и их семей.

Во время рабочей поездки в Тюменскую область Леонид Слуцкий осмотрел выставку, посвященную деятельности основателя ЛДПР Владимира Жириновского, в историческом парке "Россия – моя история", а также встретился со студентами Тюменского государственного университета.

"Для меня и коллег быть у вас это большая честь. Мы находимся в тесном взаимодействии. Действительно сделано очень много. То, что сделано впечатляет, с сибирской основательностью. Сегодня мы, являясь оппозиционной партией, видим результаты, у нас нет точек нестыковки и полемики. Это показатель уверенности в себе, когда губернатор и заксобрание эффективно работают с оппозиционной партией", - сказал Леонид Слуцкий.