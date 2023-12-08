Около 142 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Тюмени

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Около 142 тыс. кубических метров снега вывезли на полигоны с тюменских улиц по данным на 8 декабря.

Об этом в прямом эфире рассказал глава города Руслан Кухарук.

Большую часть России охватили обильные снегопады. В такой ситуации находятся 60 процентов регионов. Тюмень не стала исключением. Как рассказал Руслан Кухарук, за несколько дней декабря выпало 85 % месячной нормы осадков. Если декабрьская норма выпадения осадков составляет 25 миллиметров, то уже выпал 21 миллиметр.

"Задача, которую мы ставим перед дорожными службами, – вовремя убрать снег с улиц города. Есть специальный ГОСТ, который говорит о том, что после окончания снегопада дается девять дней, чтобы вывезти его на полигон. Мы давно не придерживаемся этих сроков. Наши дорожные службы знают, что это нужно делать максимально оперативно", – сказал Руслан Кухарук.

В период, когда были обильные снегопады, согласовали режим привлечения дополнительной техники помимо предусмотренной в контракте. Это были большегрузные самосвалы до 40 тонн. Они позволяли не простаивать погрузчикам.

Работа не прекращается. Основные магистрали уже прочищены. Все то, что касается заездов во дворы, отрабатывают с управляющей компанией. Дорожные службы должны зачистить парковочные карманы, пространство у остановочных комплексов, там, где это еще не сделано.

Глава города добавил, что в предстоящие выходные дорожники планируют усилиться и поработать в тех районах, которые не убраны до конца. "Основной объем выполняется намного раньше, чем предусматривает ГОСТ", – заключил Руслан Кухарук.

Инна Пахомова