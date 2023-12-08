При сбоях в работе автобусов на линию в Тюмени вводят дополнительный транспорт

| Фото: департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени | Фото: департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени

Дополнительные автобусы выходят на линию в случае сбоев в работе общественного транспорта в Тюмени.

Об этом сказал глава города Руслан Кухарук на прямой линии 8 декабря.

Аномальные морозы устроили проверку на прочность многим направлениям городского хозяйства, в том числе общественного транспорта, инженерных коммуникаций. Во время прямой линии Руслан Кухарук ответил на вопрос, касающийся опозданий и переполненности автобусов.

"Бывает, что техника может отказать. В такие периоды времени стараемся заблаговременно проинформировать тех, кто пользуется общественным транспортом. Если произошел сбой на линии или изменение в графике, то те, кто пользуются приложением "Тюменский транспорт", могут в режиме онлайн увидеть эти корректировки. Также мы доводим информацию через Telegram-канал и сайт администрации, портал службы, отвечающей за контроль работы общественного транспорта", – сказал мэр.

В среднем, больше тысячи автобусов выходят на линии ежедневно. Но в пиковые периоды времени могут быть сбои. Несколько десятков единиц общественного транспорта могут не запуститься. За половину всех маршрутов, которые работают на территории Тюмени, отвечает ТюмПАТП. Помимо того, что у предприятия есть обязательства в рамках контракта, перед ним ставят задачу дополнительно подстраховывать те или иные маршруты, где произошли незапланированные сбои оборудования.

Инна Пахомова