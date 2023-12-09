Тюменцам рассказали, как не попасться на уловки мошенников при поиске подработки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцам рассказали, как не попасться на уловки мошенников при поиске подработки. Это стало актуально в преддверии новогодних праздников,когда появилась востребованность продавцов новогодних товаров и аниматоров на роли Деда Мороза и Снегурочки.

Подобные предложение – хороший способ быстро заработать денег перед праздниками, но есть риск наткнуться на мошенников. Адвокат Елена Финогенова рассказала tmn.aif.ru, на что обратить внимание при поиске подработки.

Так, должно насторожить, если работодатель предлагает что-либо оплатить или купить: обучение, курсы, форму и пр. Объявления, в которых предлагают очень высокую зарплату за работу курьером или аниматором - тоже тревожный сигнал.

Самое главное, по словам эксперта, при устройстве на любую работу, даже временную, - это заключение договора. Подработка обязательно должна быть оформлена официально, иначе велика вероятность того, что сотрудника оставят без обещанного заработка, а доказать, что он действительно честно трудился, не имея на руках документов, не получится.