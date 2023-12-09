Школьники сняли рекламные ролики для мебельной фабрики в Заводоуковске

| Фото: МАОУ "Боровинская СОШ" | Фото: МАОУ "Боровинская СОШ"

Школьники сняли рекламные ролики для мебельной фабрики. Это стало итогом профориентационного проекта "Территория ПрофПросвета" в Заводоуковском городском округе.

Проект - один из победителей конкурса молодежных инициатив "Моя идея". Его автор Дарья Синицина выиграла 50 тыс. рублей на реализацию.

"Мы хотели привлечь учащихся школ нашего округа к получению профориентационных знаний по деревообработке и производству мебели. С помощью проекта "Территория ПрофПросвета" мы постарались заинтересовать учеников в обучении по направлению и в становлении специалистом в этой области, - рассказала руководитель проекта "Территория ПрофПросвета" Дарья Синицина.

Ученики побывали на экскурсиях на мебельное производство и сняли рекламные видеоролики.

В проекте приняли участие 163 школьника с 7 по 11 класс. За два месяца проекта для них состоялись семь экскурсий: учащиеся побывали в мебельном цехе, в арт-пространстве "Фабрика" и шоуруме. Они посмотрели видеообзоры каждого станка по QR-кодам, прошли курс техники безопасности, прослушали тематические лекции о деревообработке и производству мебели. 100 школьников присоединились к конкурсу рекламных видеороликов - они посетили мебельный магазин и сняли рекламу для одной из позиций продукции фабрики. Победители конкурса получили дипломы и брендированные памятные сувениры проекта, пишет КП-Тюмень.

"Школьники на практике и в интерактивном формате смогли попробовать себя в одном из направлений профессиональной деятельности. В дальнейшем это поможет участникам сделать осознанный и правильный выбор профессии", - отметила руководитель мультицентра "Моя территория" в Тюмени Айгерим Уакпаева.