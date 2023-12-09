Новый выставочный проект "МетеО" открыли в Губернском музее Тобольска

| Фото: Тобольский государственный историко-архитектурный музея-заповедник | Фото: Тобольский государственный историко-архитектурный музея-заповедник

Новый выставочный проект "МетеО" открыли в Губернском музее Тобольска. Здесь рассказывают об истории наблюдений за погодой в городе.

Гости могут увидеть старинные приборы для метеорологических наблюдений и тематические издания, макеты, карты и документы, рукописные отчеты и сводки.

"Практически нет ни одной отрасли, которая не зависела бы от климатических капризов окружающей нас природы. Особенно знания о прогнозе ценны для энергетики и связи, сельского хозяйства и рыболовства, транспорта, строительства, навигации, и многих других отраслей. Самая первая сеть метеорологических станций в России появились вовсе не в столицах, а здесь, в Сибири. Гости выставки узнают о малоизвестном "тобольском" периоде научно-исследовательской работы иностранных ученых далекого прошлого и о том, какую роль в истории метеорологических наблюдений сыграл отец великого химика, директор Тобольской гимназии и училищ Тобольского округа, надворный советник Иван Павлович Менделеев", - сообщили в Тобольском государственном историко-архитектурном музее-заповеднике.

Экспозиции расскажут об открытии в конце XIX века метеорологической станции при Губернском музее, благодаря чему на старых фотографиях можно увидеть венчающий здание прибор для измерения направления и скорости ветра, а также познакомят с интересными фактами о Луне.

Посетить выставку можно до 24 декабря 2023 г. по адресу: Тобольск, площадь С. Ремезова, 10. Телефон для справок: 8 (3456) 26-57-27.

Возрастное ограничение: 0+