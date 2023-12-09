Тюменцам рассказали о влиянии холода на здоровье человека

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сильные морозы агрессивно отражаются на организме человека. Особенно сильно они бьют по эндокринной системе, предостерегла тюменцев врач-терапевт Лидия Захарова.

"Люди, страдающие различными эндокринопатиями, чаще всего имеют нарушения в гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системе, изменения эндокринной функции поджелудочной железы, нарушения щитовидной железы. Все эти проблемы в здоровье усиливаются из-за низких температур, что приводит к дезадаптации организма. Аллергикам в морозы нужно быть осторожнее вдвойне, холод тоже вызывает аллергические реакции", - пояснила доктор.

По мнению учёных, на организм мужчины холод оказывает более негативное воздействие, чем на женский. Во-первых, температура женского организма всегда несколько выше, чем мужского. А ещё площадь поверхности тела женщины меньше, чем у мужчины, поэтому потеря тепла будет меньше в холода. Младенцы и пожилые люди хуже переносят воздействие холода на организм из-за изменений терморегуляции. Здоровый образ жизни, приём витаминов и минералов помогут организму адаптироваться и легче перенести морозы.

Но минусовые температуры могут быть и полезными для здоровья, отмечают эксперты. Например, жирная кожа становится нормальной. Хуже тем, у кого кожа сухая. Зимой она становится слишком чувствительной.

Мороз помогает в борьбе с болью. Порой при сильной головной боли достаточно прогуляться по морозу — и через 30 минут вы будете чувствовать себя полегче. Прогулки по морозцу снимают умственное напряжение, повышают иммунитет и помогают избавиться от стресса, пишет Мегатюмень.