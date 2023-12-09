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Владимир Якушев поздравил жителей УФО с Днем героев Отечества

Общество, 13:11 09 декабря 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Полномочный представитель президента в УФО Владимир Якушев поздравил уральцев, удостоенных высших государственных наград, с праздником - Днем героев Отечества.

"Мы гордимся Героями России, которые живут и работают в Уральском федеральном округе. Каждый из вас – пример доблести, стойкости и самоотверженности. Ваша общественная работа, особенно с подрастающим поколением, важнейший вклад в будущее нашей страны. Ваше участие в решении вопросов участников специальной военной операции – мощнейшая поддержка для них. Мы особо чтим подвиги ушедших от нас земляков, удостоенных высшего звания. Память о них навсегда останется в наших сердцах", - говорится в поздравлении.

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