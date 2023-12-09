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Тюменские специалисты МЧС семь раз за сутки приходили на помощь замерзающим водителям

Общество, 15:36 09 декабря 2023

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Семь раз потребовалась помощь подвижных пунктов обогрева на трассах Тюменской области за сутки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Сотрудники ведомства проводили работу по отогреву двигателей и топливных систем автотраспортных средств, буксировку автомобилей к ближайшим населенным пунктам или придорожным кафе. Поили горячим чаем водителей и их пассажиров.

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , мобильные пункты обогрева

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