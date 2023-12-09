Тюменские специалисты МЧС семь раз за сутки приходили на помощь замерзающим водителям
Общество, 15:36 09 декабря 2023
| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области
Семь раз потребовалась помощь подвижных пунктов обогрева на трассах Тюменской области за сутки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.
Сотрудники ведомства проводили работу по отогреву двигателей и топливных систем автотраспортных средств, буксировку автомобилей к ближайшим населенным пунктам или придорожным кафе. Поили горячим чаем водителей и их пассажиров.
| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области