Руслан Кухарук: в Тюмени ведется ежедневный мониторинг стоимости яиц

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Глава Тюмени Руслан Кухарук высказался по поводу роста цен на яйца в магазинах. Мониторинг за ценообразованием ведется в ежедневном режиме.

Соответствующий вопрос от зрителей задали мэру на прямой линии 8 декабря.

Руслан Кухарук отметил, что волна подорожания прокатилась по многим регионам страны. По его словам, в Тюмени вопрос ценообразования находится на контроле. Сотрудники департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области ведут ежедневный мониторинг средней стоимости продукта.

"Торговые сети в зависимости от отпускной цены имеют право установить цену, которую они считают необходимой. Вместе с тем у нас есть перечень товаров первой необходимости, по которым идет мониторинг. По нему у правительства, министерства экономического развития Российской Федерации есть возможность предпринять меры, если Федеральная антимонопольная служба зафиксировала необоснованное увеличение стоимости на тот или иной вид продукции в течение тридцати дней", – поделился Руслан Кухарук.

Цена на яйца разнится, сказал он. Самая дешевая – 74-76 рублей. Максимальная стоимость достигла 200 рублей за десяток яиц. Средняя цена составляет 102-103 рубля.

"Думаю, сегодня всем товаропроизводителям, не только яйца, но и других продуктов, уже пошли сигналы из федерального центра. Этот вопрос находится на контроле и правительства Российской Федерации. Понятно, где-то есть сезонное удорожание. Обычно это бывает перед Новым годом. Но контроль за такой продукцией должен быть. Он осуществляется. При установлении фактов нарушения ценообразования будут применяется меры по ограничению. Пока таких решений не принято", – заключил глава города.

Инна Пахомова