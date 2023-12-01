Молодые медики едут работать в села Тюменской области

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области (архив) | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области (архив)

На работу в областной больнице №11 пос. Голышманово в 2023 году вышли вчерашние выпускники медицинских учебных учреждений, это три участковых терапевта, восемь медсестер и медбратьев и пять фельдшеров.

В их числе - новый участковый врач-терапевт Юлия Голомедова, с красным дипломом закончившая Алтайский государственный медуниверситет, институт клинической медицины.

На ее терапевтическом участке в Юргинском филиале 11-й больницы 2 тыс. 83 пациента, 20% которых - пенсионеры и 50% - трудоспособных. Доктор уже провела 835 приемов и несколько раз выезжала на дом к пациентам.

По сравнению с городской практикой, отмечает она, сельский врач должен воплощать собой многозадачность и многофункциональность.

Доктор отметила также наиболее распространенные заболевания в сельской местности - сердечно-сосудистой системы, онкологические заболевания и заболевания дыхательной системы, которые стали актуальны осенью, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.