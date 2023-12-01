Руслан Кухарук: Тюмень – пример для многих по реализации комплексного развития территорий

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюмень является примером в рамках реализации программы комплексного развития территорий для многих субъектов Российской Федерации. Об этом сказал глава города Руслан Кухарук в ходе прямой линии.

"Механизм комплексного развития территории позволяет заново запустить ту или иную площадку, где находятся дома, признанные аварийными, здания, которые юридически не имеют такой статус, но по факту являются ветхими. Мы активно используем этот механизм. Заключено 17 договоров КРТ. Это 268 гектар. Помимо того, что это обновление городской среды, это существенная помощь в рамках реализации программы расселения аварийного жилья. На этой территории 132 многоквартирных дома, признанных аварийными. Застройщик должен расселить их без привлечения бюджетных средств", – сказал Руслан Кухарук.

Он добавил, что в рамках договора КРТ предусматривается не только освобождение территории, но и обязательства по строительству детских садов, объектов спорта, которые впоследствии должны быть переданы застройщиками в муниципальную собственность.

Также глава города ответил на вопрос зрителя, поинтересовавшегося, когда КРТ коснется домов 25,27,29 и 31 на ул. Судостроителей.

"Мы провели несколько встреч. Больше половины собственников высказались против запуска территории КРТ. Мы не ставим перед собой задачу обязательно запустить этот проект, у нас нет цели покрыть весь город КРТ. Мы должны подходить к этому с умом, учитывать мнение жителей. Пока по этой территории большинство не выступит за трансформацию, она не будет включена в программу КРТ", – поделился он.

Отметим, в программу попала смежная территория к пруду на ул. Дамбовской. Здесь горожане проголосовали за. Подрядчик уже определен. В ближайшее время начнется рыночная оценка объектов недвижимости, установление договорных отношений и расселение домов.

Руслан Кухарук напомнил, что Тюмень является одним из лидеров по объему ввода жилья в эксплуатацию. Традиционно это более миллиона квадратных метров жилья. В 2022 году ввели один миллион 190 тысяч квадратных метров. В этом году цифра будет не меньше, уверен глава города.

Инна Пахомова