Ялуторовский музей открывает выставку зимней живописи

| Фото: Ялуторовского музейного комплекса | Фото: Ялуторовского музейного комплекса

Новую выставку "Романтика зимы" открыли 7 декабря для любителей живописи сотрудники Ялуторовского музейного комплекса. В музее "Торговые ряды" собраны работы тюменских, тобольских и ялуторовских художников.

Картины погружают в великолепные зимние пейзажи, украшенные белым снегом, мягкими оттенками сумерек и игрой света, зачаровывают своей красотой и атмосферой таинственности.

В рамках недавней всероссийской акции "Ночь искусств" в музее "Торговые ряды" ялуторовские музейщики показали драматическую зарисовку "Легенды старинного города" с участием учащихся местной школы.

Также они организовали мастер-класс "Сладкие истории уездного города", участники которого могли создать и задекорировать свой шоколадный десерт.

Возрастное ограничение: 0+.