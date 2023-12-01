Новые умные остановки появятся в исторической части Тюмени

| Фото: администрация Тюмени (архив) | Фото: администрация Тюмени (архив)

Приобретение минимум десяти умных остановочных комплексов заложили в бюджет Тюмени. Их установят в исторической части города. Об этом сообщил глава города Руслан Кухарук в ходе прямой линии.

Остановки, в основе которых перфорированные металлические листы, продувает ветер. Когда-то их разработали как антивандальные. Сегодня делают ставку, особенно в центре города, на умные остановки.

"Они привлекательнее, вписываются в городскую среду. Будут остановки за счет бюджета, и от коммерческих партнеров, прежде всего застройщиков. Они готовы включиться в этот процесс и устанавливать такие объекты безвозмездно. На них разместят айдентику, которая рекламирует либо сам проект, либо жилой комплекс. Это история про муниципально-частное партнерство", – пояснил глава города.

В 2023 году технологичные остановки появились на ул. Ленина после реконструкции. В них вмонтированы USB-разъемы для подзарядки гаджетов, табло с расписанием автобусов, видеокамеры, которые подключены к системе "Безопасный город".

Со службами, которые разрабатывают остановочные комплексы, проработана возможность вызова такси. Если эта опция будет интересна перевозчикам, то ее реализуют.

Отдельно глава города остановился на морозоустойчивости объектов. В городе два года действуют три комплекса, установленные коммерческими партнерами, сбоев в их работе в морозы нет. Производят объекты в Тюмени, поэтому трудностей с их гарантийным обслуживанием нет. Умные остановки из областной столицы поставляют во многие города России.

Напомним, также в ходе прямой линии глава города прокомментировал создание в областной столице теплых остановок. Возводить их за счет бюджета не планируют. Но включиться в эту работу могут частные инвесторы. Они уже реализуют подобные проекты в областной столице. Примером служит крытый надземный пешеходный переход, соединяющий ТРЦ "Тюмень Сити Молл" и жилой комплекс. Также объект дает возможность спуститься и ожидать прибытия общественного транспорта в тепле.

Инна Пахомова