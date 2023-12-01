Тюменский орнитолог рассказала, как спасаются птицы в морозы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Чем ниже температура окружающей среды, тем сильнее птицы взъерошиваются, распушают перья, становятся похожими на шарик. Так у них увеличивается теплоизолирующая воздушная прослойка и тепло не теряется.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила младший научный сотрудник института биологии ТюмГУ, орнитолог Полина Показаньева.

"Температура тела птицы составляет от 40,5 до 43 градусов. То есть их собственные ресурсы способны противостоять 30-градусным морозам. Но тут есть оговорка: птицам необходимо постоянно пополнять источник энергии, питаться. Поэтому зимой нужно подкармливать птиц, чтобы помочь им пережить морозы", - подчеркнула специалист.

Тюменцев просят регулярно наполнять птичьи кормушки. Пернатые привыкают к подкормочной площадке, рассчитывают найти на ней пропитание в виде зерен, крошек хлеба и так далее. А иначе им придётся тратить энергию и время на поиск корма самостоятельно, заметила Полина Показаньева.

Анжела Лебедева