Армизонцы не оставляют земляков-участников СВО без поддержки
Генератор, маскировочные сети, рации и продукты длительного хранения отправили в зону проведения специальной военной операции жители Армизонского округа по заявке земляка с позывным "Прокоп".
Гуманитарный груз был получен и доставлен до места назначения, однако последовал обстрел со стороны ВСУ, генератор оказался разбит.
Однако жители района смогли оперативно организовать доставку нового. Уже через несколько дней от ребят пришла обратная связь.