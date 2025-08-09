  • 9 августа 20259.08.2025суббота
  • В Тюмени 19..21 С 0 м/с ветер западный

Армизонцы не оставляют земляков-участников СВО без поддержки

Общество, 17:14 09 августа 2025

Генератор, маскировочные сети, рации и продукты длительного хранения отправили в зону проведения специальной военной операции жители Армизонского округа по заявке земляка с позывным "Прокоп".

Гуманитарный груз был получен и доставлен до места назначения, однако последовал обстрел со стороны ВСУ, генератор оказался разбит.

Однако жители района смогли оперативно организовать доставку нового. Уже через несколько дней от ребят пришла обратная связь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Армизонский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:21 09.08.2025Фотогалерея: фестиваль "Проводник" объединил дизайнеров, урбанистов, музыкантов и мастеров
18:11 09.08.2025Масштабную реконструкцию  "Ложной переправы" провели в Тюмени с участием авиации, водной и сухопутной техники
18:09 09.08.2025Дизайнер из Екатеринбурга представил новую коллекцию одежды на фестивале в Тюмени
17:53 09.08.2025Парковку оборудуют у гимназии № 21 в Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора