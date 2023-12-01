Дорожные службы круглосуточно патрулируют федеральные трассы УФО

| Фото: Главное управления МЧС России по Тюменской области | Фото: Главное управления МЧС России по Тюменской области

Дорожные службы из-за аномальных морозов круглосуточно патрулируют трассы Уральского федерального округа. Специалисты выезжают каждые два часа, сообщает информационный центр правительства Тюменской области

Службы готовы отогреть транспортное средство на месте или отбуксировать его до ближайшего сервисного пункта, обогреть водителей и пассажиров, доставить их в безопасное место.

Если требуется помощь, нужно позвонить по круглосуточному бесплатному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ "Уралуправтодор": 8-800-200-63-06.

Также в регионе действуют подвижные пункты обогрева подразделений МЧС России по Тюменской области. Позвонить можно по тел.: 112 и 101.