Бригады СУЭНКО в Тюмени и Тюменском районе работают в круглосуточном режиме

| Фото: СУЭНКО | Фото: СУЭНКО

Пять оперативно-выездных и 11 дополнительно привлеченных ремонтных бригад СУЭНКО ликвидируют нарушения электроснабжения в тюменских СНТ и поселках ИЖС в круглосуточном режиме четвертый день, сообщает пресс-служба энергетической компании.

При проведении аварийных работ и замене оборудования при ограничениях потребляемой мощности от смежных сетевых организаций потребителей переключают на резервные источники питания – дизель-генераторы (ДЭС). Кроме всех ДЭС Тюменского филиала, энергетики СУЭНКО доставили мощные генераторы из филиалов Тобольска, Ялуторовска, Кургана и Шадринска. Специально для садоводческих объединений закуплено еще три ДЭС: две мощностью 350 и одна – 500 кВт.

В Тюменской области продолжаются аномальные морозы, растет энергопотребление в садовых товариществах и ИЖС. Оборудование не справляется со сверхноминальной нагрузкой, на локальных участках линий происходят аварийные отключения, снижается напряжение в сети.

Энергетики СУЭНКО для стабилизации ситуации работают круглосуточно, с привлечением дополнительных сил и спецтехники. С 8 по 10 декабря отработано 327 заявок, поступивших от жителей и ЕДДС муниципальных образований. В эти дни СУЭНКО помогает смежным сетевым компаниям: предоставляла собственные ДЭС и спецтехнику компании "Дорстрой" (СНТ "Русское поле"), для восстановления кабельно-воздушных линий – спецтехнику компании "Россети Тюмень".

В компании оперативно принимаются технические решения для увеличения пропускной способности сетей, которые незамедлительно реализуют, используется оборудование из аварийного запаса. Например, в пос. Московский 7 декабря для надежности электроснабжения энергетики заменили трансформатор 250 на 400 кВА, а на следующий день потребовалась его замена на трансформатор еще большей мощности – 630 кВА. Во время проведения работ местные жители получали энергоснабжение через генераторы СУЭНКО. Уже завершены работы по замене трансформаторов на большую мощность в СНТ "Юбилей", "Тополя-1", "Яровское", проведен неотложный ремонт коммутационного оборудования в СНТ "Якорь", "Подорожник", "Тополя-1", отработано более 300 точечных заявок по линиям 0,4 кВ.

Масштабный ремонт во время летней кампании позволил избежать проблем во многих садоводствах. Тогда одновременно 30 бригад СУЭНКО работали в 117 тюменских СНТ, построили и реконструировали 229 км воздушных линий, 96 трансформаторных подстанций и другое оборудование. Но даже с новыми сетями проблема качества электроснабжения все равно остается. К примеру, в энергодефицитном СНТ "Виктория-1" СУЭНКО привела в порядок более 11 км воздушных линий, которые готовы пропустить необходимую мощность, но из-за отсутствия мощности в центрах питания 10-110 кВ компании "Россети Тюмень" проблема сохраняется.

СУЭНКО постоянно взаимодействует с региональным штабом по обеспечению безопасности электроснабжения Тюменской области и всеми региональными сетевыми компаниями, чтобы включить потребителей в кратчайшие сроки.