Бригады устраняют аварию на линии электропередачи в селе Перевалово
Общество, 18:49 11 декабря 2023
| Фото: администрация Тюмени (архив)
Ремонтные бригады работают для устранения аварии на линии электропередачи 10 кВ в селе Перевалово Тюменского района, сообщает информационный центр правительства региона.
В результате аварии без электроснабжения остались населенные пункты с. Перевалово (частично), деревень Ушакова и Елань.
Работы по устранению технологического нарушения организованы АО "Россети Тюмень".
До момента восстановления электроснабжения по постоянной схеме организованы мероприятия по переводу части потребителей на временную схему.
Ориентировочное время восстановления электроснабжения – 22 часа.