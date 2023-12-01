Бригады устраняют аварию на линии электропередачи в селе Перевалово

| Фото: администрация Тюмени (архив) | Фото: администрация Тюмени (архив)

Ремонтные бригады работают для устранения аварии на линии электропередачи 10 кВ в селе Перевалово Тюменского района, сообщает информационный центр правительства региона.

В результате аварии без электроснабжения остались населенные пункты с. Перевалово (частично), деревень Ушакова и Елань.

Работы по устранению технологического нарушения организованы АО "Россети Тюмень".

До момента восстановления электроснабжения по постоянной схеме организованы мероприятия по переводу части потребителей на временную схему.

Ориентировочное время восстановления электроснабжения – 22 часа.