Улицы Юшкова и Защитников Отечества могут появиться в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Улицы Юрия Юшкова и Защитников Отечества могут появиться в Тюмени, сообщает пресс-служба администрации города.

Ул. Защитников Отечества планируют сделать на территории планировочного района №5 "Заречный". С предложением выступила управа Центрального административного округа.

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Улица Юрия может появиться на территории района №2 "Тарманский". Юрий Юшков был уроженцем с. Девятины Вытегорского района Вологодской области, участником Великой Отечественной войны, управляющим трестом Тюмендорстрой, депутатом Горсовета, почетным дорожником России, заслуженным строителем России.

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Голосование по присовению наименований улицам продлится до 17 декабря. Желающим выразить мнение необходимо обратиться по адресу: ул. Орджоникидзе, 24, каб. 330 (секретарь комиссии: Улесова Наталья Викторовна), тел. 51-00-94, e-mail: UlesovaNV@tyumen-city.ru.