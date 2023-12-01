Улицы Юшкова и Защитников Отечества могут появиться в Тюмени
Улицы Юрия Юшкова и Защитников Отечества могут появиться в Тюмени, сообщает пресс-служба администрации города.
Ул. Защитников Отечества планируют сделать на территории планировочного района №5 "Заречный". С предложением выступила управа Центрального административного округа.
Улица Юрия может появиться на территории района №2 "Тарманский". Юрий Юшков был уроженцем с. Девятины Вытегорского района Вологодской области, участником Великой Отечественной войны, управляющим трестом Тюмендорстрой, депутатом Горсовета, почетным дорожником России, заслуженным строителем России.
Голосование по присовению наименований улицам продлится до 17 декабря. Желающим выразить мнение необходимо обратиться по адресу: ул. Орджоникидзе, 24, каб. 330 (секретарь комиссии: Улесова Наталья Викторовна), тел. 51-00-94, e-mail: UlesovaNV@tyumen-city.ru.