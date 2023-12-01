  • 12 декабря 202312.12.2023вторник
  • USD90,9846
    EUR98,0769
  • В Тюмени -29..-31 С 2 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Улицы Юшкова и Защитников Отечества могут появиться в Тюмени

Общество, 13:08 12 декабря 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Улицы Юрия Юшкова и Защитников Отечества могут появиться в Тюмени, сообщает пресс-служба администрации города.

Ул. Защитников Отечества планируют сделать на территории планировочного района №5 "Заречный". С предложением выступила управа Центрального административного округа.

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Улица Юрия может появиться на территории района №2 "Тарманский". Юрий Юшков был уроженцем с. Девятины Вытегорского района Вологодской области, участником Великой Отечественной войны, управляющим трестом Тюмендорстрой, депутатом Горсовета, почетным дорожником России, заслуженным строителем России.

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Голосование по присовению наименований улицам продлится до 17 декабря. Желающим выразить мнение необходимо обратиться по адресу: ул. Орджоникидзе, 24, каб. 330 (секретарь комиссии: Улесова Наталья Викторовна), тел. 51-00-94, e-mail: UlesovaNV@tyumen-city.ru.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# название улицы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:25 12.12.2023Представители 37 ведомств ответили на вопросы тюменских предпринимателей
14:03 12.12.2023Сериал "Тюмень — северный край" представят в кинолаборатории "Формула пути"
13:41 12.12.2023Для пользования пересадочным тарифом нужна карта Тюменской транспортной системы
13:30 12.12.2023Более 1,1 тысячи пациентов сел Сладковского района приняли на выезде врачи