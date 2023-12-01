Первый ресторан быстрого питания "Вкусно – и точка" откроется в Тобольске 16 декабря

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первый ресторан быстрого питания сети "Вкусно – и точка" откроется в Тобольске 16 декабря. В нем представлено традиционное меню и новинки. К примеру, согревающий пунш и пирожки с норвежскими ягодами, сообщает компания.

"Мы с нетерпением ждем встречи и надеемся, что горожане по достоинству оценят вкус наших блюд, а также разнообразие форматов обслуживания", - подчеркнул генеральный директор РСПП - франчайзи-партнер Алексей Филиппенко.

Компания сделала особый подарок для тоболяков – ледовый городок, который откроется 16 декабря на территории возле заведения. Кроме того, в этот день с 11 часов 30 минут до 17 часов гостей ждут выступления музыкальных групп, развлекательная программа, розыгрыш промокодов и фейерверк.

Гостем праздника станет Национальный театр народной музыки и песни "Золотое кольцо". Артисты подготовили для посетителей ресторана сказочное новогоднее представление "Приключение Тёпы и его друзей".

Открытие первого заведения сети в Тобольске позволит создать около 70 рабочих мест.