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В Тюменской областной больнице № 2 установили новый компьютерный томограф

Общество, 17:32 12 декабря 2023

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Новый компьютерный томограф установили во взрослом стационаре Областной клинической больницы № 2 в Тюмени. Аппарат имеет специальные опции для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В системе установлен ЭКГ-синхронизатор и дополнительно оборудован двухколбовый шприц для сосудистых исследований, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

"Этот томограф - один из самых мощных в нашем городе. Его отличительная способность в скорости сканирования в 0,3 секунды. Ведь это очень важно при диагностике детей в возрасте менее трех лет. Ребенок не успеет сделать движение, а благодаря быстроте выполнения, мы получим правильный результат", - сказал заведующий отделением лучевой диагностики Рустам Талыбов.

Томограф оборудован системой подавления шума и специальным успокаивающим освещением. Все для того, чтобы исследование проходило в комфортной обстановке для пациента.

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# здравоохранение , ОКБ № 2

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